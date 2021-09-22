В Хабаровском крае пропал с радаров самолет Ан-26

Самолет Ан-26, на борту которого было шесть человек, пропал с радаров в Хабаровском крае России. Информацию подтвердили в МЧС РФ.

Согласно информации ТАСС, связь с самолетом, принадлежащим ЗАО «Летные проверки и системы», была утеряна во время выполнения технического полета по проверке средств связи.

Организованы поиски воздушного судна, в них задействован вертолет Ми-8 Росавиации. В готовность также приведен Ми-8 МЧС.

Собеседник в региональном правительстве рассказал, что вертолет, отправленный на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ан-26, не смог найти его из-за плохой видимости. «Плохая погода. Скорее всего, будут отправлять наземные группы», — сказал он.