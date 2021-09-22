ГлавнаяРОССИЯВ Хабаровском крае пропал с радаров самолет Ан-26
РОССИЯ

В Хабаровском крае пропал с радаров самолет Ан-26

На борту літака перебувало шестеро осіб

Евгений Подольский

Самолет Ан-26, на борту которого было шесть человек, пропал с радаров в Хабаровском крае России. Информацию подтвердили в МЧС РФ.

Согласно информации ТАСС, связь с самолетом, принадлежащим ЗАО «Летные проверки и системы», была утеряна во время выполнения технического полета по проверке средств связи.

Организованы поиски воздушного судна, в них задействован вертолет Ми-8 Росавиации. В готовность также приведен Ми-8 МЧС.

Собеседник в региональном правительстве рассказал, что вертолет, отправленный на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ан-26, не смог найти его из-за плохой видимости. «Плохая погода. Скорее всего, будут отправлять наземные группы», — сказал он.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Популярные новости

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияТалибанпогодаДжо БайденКабулпандемиявакцина

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International