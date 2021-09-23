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РОСІЯ

В Хабаровському краю знайшли уламки зниклого Ан-26

За попередньою версією, літак зазнав аварії в районі селища Корфовскій в Хабаровську

Євгеній Подольський

Уламки зниклого у Хабаровська літака Ан-26 виявлено, повідомив ТАСС джерело в екстрених службах.

«Уламки виявлені в місці, де ведуться пошуки», – сказав співрозмовник агентства.

Об’єднана дирекція державних природних заповідників і національних парків Хабаровського краю «Заповідне Приамур’я» підтвердила ТАСС інформацію про виявлення уламків Ан-26.

«Знайшли місце катастрофи літака, – повідомили ТАСС в «заповідному Приамур’ї». – Воно в районі селища Корфовский». У дирекції уточнили, що розбився зниклий напередодні Ан-26 в заповіднику Большехехцирський, «біля підніжжя гори в районі Корфовского в 3 км від дороги».

В даний час вирішуються питання виїзду на місце. Літак виявили при обльоті з вертольота МНС, на борту перебували співробітники дирекції заповідників.

Напередодні в МНС РФ підтвердили, що літак Ан-26, на борту якого було шестеро людей, пропав з радарів в Хабаровському краї. Зв’язок з літаком, що належить ЗАТ «Льотні перевірки і системи», був загублений під час виконання технічного польоту з перевірки засобів зв’язку.

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