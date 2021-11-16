Жалоб стало больше: озвучено, какие отели в Египте следует избегать

Долгое отсутствие в Египте туристов в больших количествах, а также очень не строгая «раздача» звезд отелям Хургады и Шарм-эль-Шейха привели к росту количества жалоб на качество обслуживания в отелях от туристов. В этой связи эксперты туррынка озвучили свои советы, как избежать на отдыхе в Египте неприятных сюрпризов. В общем, они ожидаемы – внимательно изучать информацию об отеле, включая отзывы, а также не пытаться сэкономить, выбирая себе отель.

«Действительно, появилась тенденция к снижению качества обслуживания в некоторых отелях Египта. Жалобов стало больше, чем это было в 2015 году. Это вызвано долгим отсутствием туристов, часть гостиниц сменили владельцев», – подтвердил в интервью URA.RU вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Однако, как добавил эксперт, это не повсеместная история, и лучше заранее наводить справки, чтобы не было разочарования. «Думаю, по мере нарастания объемов турпотоков будет все выравниваться», — обнадежил он туристов.

Рекомендации, как именно туристам выбирать отель, озвучил и практик туристической розницы. Самый безошибочный критерий – ожидаемо, цена. Самые дешевые гостиницы лучше даже не смотреть. «Не нужно отдыхать в Египте в отелях три звезды. Начинать нужно минимум от четырех звезд и очень аккуратно выбирать», – прокомментировал изданию гендиректор сети турагентств Алексан Мкртчян. При этом эксперт напомнил, что «четкой градации» по звездности гостиниц в Египте нет. «Уполномоченному органу нужно строже подходить к раздаче звезд», — отметил Алексан Мкртчян. А туристу в соответствии с выбором отдыха.

Есть пятерки дорогие, а пятерки недорогие. Дорогие стоят примерно 200–300 евро в сутки, а недорогие 80–120 евро в сутки. Если турист едет за 100 тысяч гривен на двоих в неделю, то получает хороший сервис, качественное питание, качественные напитки, он доволен. Если турист поедет за 30 тысяч гривен в неделю на двоих, то потом возникают вопросы, которые не так кормили, сервис был плохой, грязь была», — объяснил Алексан Мкртчян.