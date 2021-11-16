Скарг побільшало: озвучено, які готелі в Єгипті варто уникати

Довга відсутність у Єгипті туристів у великих кількостях, а також дуже не сувора «роздача» зірок готелям Хургади та Шарм-ель-Шейха, призвели до зростання кількості скарг на якість обслуговування в готелях від туристів. У зв’язку із цим експерти турринку озвучили свої поради, як уникнути на відпочинку в Єгипті неприємних сюрпризів. Загалом вони очікувані – уважно вивчати інформацію про готель, включаючи відгуки, а також не намагатись заощадити, обираючи собі готель.

«Справді, з’явилася тенденція до зниження якості обслуговування в деяких готелях Єгипту. Скарг побільшало, ніж це було у 2015 році. Це викликано довгою відсутністю туристів, частину готелів змінили власників», – підтвердив в інтерв’ю URA.RU віце-президент Російського союзу туріндустрії (РСТ) Юрій Барзикін. Однак, як додав експерт, ця не повсюдна історія, і краще заздалегідь наводити довідки, щоби не було розчарування. “Думаю, у міру наростання обсягів турпотоків все вирівнюватиметься”, – обнадійлив він туристів.

Рекомендації, як саме туристам обирати готель, озвучив і практик туристичного роздробу. Найбільш безпомилковий критерій – очікувано, ціна. Найдешевші готелі краще навіть не дивитися. «Не треба відпочивати у Єгипті у готелях три зірки. Починати потрібно мінімум від чотирьох зірок і дуже акуратно обирати», – прокоментував виданню гендиректор мережі турагентств Алексан Мкртчян. При цьому експерт нагадав, що “чіткої градації” за зірковістю готелів у Єгипті немає. “Уповноваженому органу, потрібно суворіше підходити до роздачі зірок”, – зазначив Алексан Мкртчян. А туристу відповідно до вибору відпочинку.

Є п’ятірки дорогі, а є п’ятірки недорогі. Дорогі коштують приблизно 200-300 євро на добу, а недорогі 80-120 євро на добу. Якщо турист їде за 100 тисяч гривень на двох за тиждень, то отримує хороший сервіс, якісне харчування, якісні напої, він задоволений. Якщо турист поїде за 30 тисяч гривень за тиждень на двох, то потім виникають питання, що не так годували, сервіс був поганий, бруд був», – пояснив Алексан Мкртчян.