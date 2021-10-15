75 стран осуждают «вакцинный национализм»

75 стран по всему миру призвали положить конец том, что они называют «национализмом вакцин» в совместном письме в ООН, сообщает Reuters.

В письме, инициированном Китаем, содержится призыв к тому, чтобы вакцины против COVID-19 рассматривались как глобальный товар для общественного здравоохранения, и утверждается, что более богатым странам нельзя позволять хранить свои ресурсы, в то время как в бедных странах заканчиваются вакцины.

«Пандемия не знает границ», — говорится в письме и добавляется: «Единственное решение — глобальная солидарность, единство и многостороннее сотрудничество … На данном этапе критически важно укреплять совместные усилия, чтобы никто не отставал».

Концепция вакцинного национализма относится к соглашений, подписанных рядом стран с производителями вакцин до того, как лекарства стали доступны широкой общественности, что позволило им покупать большие количества, что, в свою очередь, сделало начальные поставки вакцин недоступными для бедных стран. .

Из-за более 18 месяцев после начала пандемии, хотя некоторые богатые страны, похоже, движутся к нормальной жизни, как это было до пандемии, многие бедные страны по-прежнему испытывают недостаток ресурсов.

Мексика, Египет и Северная Корея входят в число стран, подписавших совместное письмо. Среди отсутствующих выделяются США, Великобритания и Канада.

В письме выражается глубокая обеспокоенность по поводу отсутствия справедливости по вакцин для бедных стран, как утверждается в письме, только усиливает уже существующие проблемы бедности и голода, торговли и многое другое.

По данным Фонда Кайзера, 65 процентов населения богатых стран получили хотя бы одну дозу вакцины, в то время как лишь 2% населения бедных стран получили хотя бы одну дозу вакцины.

Этим летом Европейский Союз предоставил 900 миллионов доз вакцины Pfizer и сохранил возможность удвоить это количество до 2023 года. Даже не используя эту возможность, ЕС может дать всем своим гражданам как минимум шесть доз. Соединенные Штаты предоставили более 1 миллиард доз, чего достаточно для вакцинации каждого американца как минимум пять раз. Между тем жители гораздо меньших и более бедных стран еще не получили ни одной дозы.

По данным Reuters, уровень вакцинации в таких странах, как Гаити и Демократическая Республика Конго, остается ниже 1%.