75 країн засуджують “націоналізм вакцин”

75 країн по всьому світу закликали покласти край тому, що вони називають “націоналізмом вакцин” в спільному листі в ООН, повідомляє Reuters.

У листі, ініційованому Китаєм, міститься заклик до того, щоб вакцини проти COVID-19 розглядалися як глобальний товар для громадської охорони здоров’я, і ​​стверджується, що більш багатим країнам не можна дозволяти зберігати свої ресурси, в той час як в бідніших країнах закінчуються вакцини.

«Пандемія не знає кордонів», – йдеться в листі і додається: «Єдине рішення – глобальна солідарність, єдність і багатостороннє співробітництво … На даному етапі критично важливо зміцнювати спільні зусилля, щоб ніхто не відставав».

Концепція вакцинного націоналізму відноситься до угод, підписаних низкою країн з виробниками вакцин до того, як ліки стали доступні широкому загалу, що дозволило їм купувати великі кількості, що, в свою чергу, зробило початкові поставки вакцин недоступними для бідніших країн. .

Через більш 18 місяців після початку пандемії, хоча деякі багаті країни, схоже, рухаються до нормального життя, як це було до пандемії, багато бідних країн як і раніше відчувають брак ресурсів.

Мексика, Єгипет і Північна Корея входять до числа країн, що підписали спільний лист. Серед відсутніх виділяються США, Великобританія і Канада.

У листі висловлюється глибока стурбованість з приводу відсутності справедливості щодо вакцин для бідніших країн, що, як стверджується в листі, тільки посилює вже існуючі проблеми бідності і голоду, торгівлі і багато чого іншого.

За даними Фонду Кайзера, 65 відсотків населення багатих країн отримали хоча б одну дозу вакцини, в той час як лише 2% населення бідних країн отримали хоча б одну дозу вакцини.

Цього літа Європейський Союз надав 900 мільйонів доз вакцини Pfizer і зберіг можливість подвоїти цю кількість до 2023 року. Навіть не використовуючи цю можливість, ЄС може дати всім своїм громадянам як мінімум шість доз. Сполучені Штати надали понад 1 мільярд доз, чого достатньо для вакцинації кожного американця як мінімум п’ять разів. Тим часом жителі набагато менших і бідніших країн ще не отримали жодної дози.

За даними Reuters, рівень вакцинації в таких країнах, як Гаїті і Демократична Республіка Конго, залишається нижче 1%.