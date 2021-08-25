Грузия и Украина обоюдно признали сертификаты вакцинации COVID-19

Грузия и Украина успешно завершили процесс взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на пресс-конференции по итогам переговоров со своим украинским коллегой Денисом Шмигалем в Киеве.

«Мы уже завершили процедуру взаимного признания сертификатов о вакцинации против COVID-19, что позволит облегчить передвижение граждан Грузии в Украину и граждан Украины в Грузию», — сказал Гарибашвили.

Глава грузинского правительства отметил, что в этом году число украинских путешественников в Грузии выросло на 70%. По данным Национальной администрации туризма Грузии, за шесть месяцев текущего года граждане Украины осуществили более 62 тысяч визитов в Грузию, что на 69,7% больше по сравнению с аналогичными периодом 2020 года.