ГлавнаяCOVID Travel NewsГрузия и Украина обоюдно признали сертификаты вакцинации COVID-19
COVID Travel NewsГРУЗИЯТуризм

Грузия и Украина обоюдно признали сертификаты вакцинации COVID-19

Глеб Парфененко
Грузия и Украина обоюдно признали сертификаты вакцинации COVID-19

Грузия и Украина успешно завершили процесс взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на пресс-конференции по итогам переговоров со своим украинским коллегой Денисом Шмигалем в Киеве.

«Мы уже завершили процедуру взаимного признания сертификатов о вакцинации против COVID-19, что позволит облегчить передвижение граждан Грузии в Украину и граждан Украины в Грузию», — сказал Гарибашвили.

Глава грузинского правительства отметил, что в этом году число украинских путешественников в Грузии выросло на 70%. По данным Национальной администрации туризма Грузии, за шесть месяцев текущего года граждане Украины осуществили более 62 тысяч визитов в Грузию, что на 69,7% больше по сравнению с аналогичными периодом 2020 года.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Популярные новости

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияпогодавакцинаПравила въездапожарТалибанземлетрясение

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International