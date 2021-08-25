Грузія і Україна обопільно визнали сертифікати вакцинації від COVID-19

Грузія і Україна успішно завершили процес взаємного визнання сертифікатів про вакцинацію від коронавіруса. Про це заявив прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі на прес-конференції за підсумками переговорів зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем в Києві.

«Ми вже завершили процедуру взаємного визнання сертифікатів про вакцинацію проти COVID-19, що дозволить полегшити пересування громадян Грузії в Україні та громадян України до Грузії», – сказав Гарібашвілі.

Глава грузинського уряду зазначив, що в цьому році число українських мандрівників в Грузії виросло на 70%. За даними Національної адміністрації туризму Грузії, за шість місяців поточного року громадяни України здійснили понад 62 тисяч візитів до Грузії, що на 69,7% більше в порівнянні з аналогічними періодом 2020 року.