Эпидемия на Украине усиливается. Пик заболеваемости COVID-19 возможен в ноябре

— В ноябре Украина испытает наибольшую нагрузку на здравоохранение в связи с эпидемической ситуацией, — прогнозирует главный санитарный врач страны Игорь Кузин в интервью порталу РБК-Украина.

По предварительным оценкам украинских властей, максимальная нагрузка на систему здравоохранения приходится на ноябрь-декабрь. — Теперь мы видим, что, по почти всем прогнозам, такие пиковые нагрузки могут быть раньше. Насколько раньше, сказать сложно, потому что ситуация развивается достаточно быстро, — сказал главный врач.

По его словам, наибольшая нагрузка на здравоохранение «однозначно» ляжет на ноябрь. «Но будет ли это в октябре или продлится до декабря, пока трудно сказать», — добавил Кузин.

Когда его спросили, было ли большинство зарегистрированных случаев коронавируса разновидностью Дельты, он ответил «почти все». — Мы пунктуально собираем информацию по каждой цепи и следим за тем, чтобы во всех случаях.

Накануне в стране подтвердилось более 3 тысяч. коронавирусной инфекции, и 94 человека с COVID-19 скончались. На прошлой неделе был зафиксирован самый высокий дневной баланс заражений с апреля — более 9000.

С начала пандемии COVID-19 в Украине выявлено почти 2,4 миллиона случаев заражения и зарегистрировано 55,7 тысячи человек. летальные исходы. Полностью вакцинировано около 5,5 миллионов человек.