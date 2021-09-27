Епідемія в Україні посилюється. Пік захворюваності COVID-19 можливий в листопаді

– У листопаді Україна зазнає найбільше навантаження на охорону здоров’я в зв’язку з епідемічною ситуацією, – прогнозує головний санітарний лікар країни Ігор Кузін в інтерв’ю порталу РБК-Україна.

За попередніми оцінками української влади, максимальне навантаження на систему охорони здоров’я припадає на листопад-грудень. – Тепер ми бачимо, що, за багатьма прогнозами, такі пікові навантаження можуть бути раніше. Наскільки раніше, сказати складно, тому що ситуація розвивається досить швидко, – сказав головний лікар.

За його словами, найбільше навантаження на охорону здоров’я «однозначно» ляже на листопад. «Але чи буде це в жовтні або триватиме до грудня, поки важко сказати», – додав Кузін.

Коли його запитали, чи було більшість зареєстрованих випадків коронавіруса різновидом Дельти, він відповів «майже всі». – Ми пунктуально збираємо інформацію по кожному ланцюгу.

Напередодні в країні підтвердилося більше 3 тисяч. коронавірусної інфекції, і 94 людини з COVID-19 померли. Минулого тижня був зафіксований найвищий денний баланс заражень з квітня – більше 9000.

З початку пандемії COVID-19 в Україні виявлено майже 2,4 мільйона випадків зараження і зареєстровано 55,7 тисячі летальні випадки. Повністю вакциновано близько 5,5 мільйонів чоловік.