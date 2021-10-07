Свиньи охраняют голландский аэропорт от птиц (ВИДЕО)

В аэропорту Амстердама появилась новаторская идея — выгнать птиц из этого района и уменьшить столкновения самолетов с птицами.

Пилотный проект позволяет содержать свиней в непосредственной близости от взлетной полосы. Цель состоит в том, чтобы животные съели остатки недавно собранного сахарной свеклы, выращенной вокруг аэропорта. Культура привлекает птиц, что приводит к большему количеству авиакатастроф с ними.

По словам координатора проекта, он уже приносит первые положительные результаты.

«В прошлом году у нас было около 150 случаев нападения птиц. Мы хотим узнать, можно ли использовать этот метод в больших масштабах в следующем году, мы также сравниваем это поле в течение этих шести недель с другим полем», — добавил он.