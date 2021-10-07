Свині охороняють голландський аеропорт від птахів (ВІДЕО)

В аеропорту Амстердама з’явилася новаторська ідея – вигнати птахів з цього району і зменшити зіткнення літаків з птахами.

Пілотний проект дозволяє утримувати свиней в безпосередній близькості від злітної смуги. Мета полягає в тому, щоб тварини з’їли залишки недавно зібраного цукрового буряка, вирощеного навколо аеропорту. Культура приваблює птахів, що призводить до більшої кількості авіакатастроф з ними.

За словами координатора проекту, він вже приносить перші позитивні результати.

“У минулому році у нас було близько 150 випадків нападу птахів. Ми хочемо дізнатися, чи можна використовувати цей метод у великих масштабах в наступному році, ми також порівнюємо це поле протягом цих шести тижнів з іншим полем”, – додав він.