Цены на недвижимость в Дубае немного вырастут, но в ближайшие годы останутся доступными

Рынок жилой недвижимости Дубая находится на стабильном курсе, и ожидается, что в ближайшие пару лет цены немного вырастут, согласно опросу аналитиков Reuters, которые говорят, что цены на недвижимость в это время останутся доступными.

Согласно отчетам Земельного департамента Дубая, экономика резко оправилась от пандемии в городе-государстве после успешной кампании вакцинации, которая распространилась на рынок недвижимости с продолжающимся ростом продаж.

Согласно данным опроса 11 аналитиков, проведенного агентством Reuters 11-19 августа, цены на жилье в Дубае вырастут на 3,0 процента в этом году и на 2,5 процента в 2022 году по сравнению с 1,1 процента и 2,8 процента , ожидаемыми три месяца назад.

Этот скромный прогноз резко контрастирует с другими мировыми рынками недвижимости, такими как Канада, Австралия и Новая Зеландия, где ожидалось, что уже рекордно высокие цены на жилье вырастут двузначными числами в этом году, выходя за рамки доступности.

«В целом цены по-прежнему примерно на 36 процентов ниже своего последнего пика в 2014 году, поэтому, условно говоря, мы все еще далеки от предыдущего пика», — сказал Фейсал дуррани, руководитель отдела исследований по Ближнему Востоку в Knight Frank.

«И недавний рост определенно указывает на то, что рынок начал достигать дна в определенных нишах. В верхнем сегменте рынка мы, вероятно, наблюдаем более быстрое восстановление, чем где-либо еще. На некоторую недвижимость, например на квартиры, мы не ожидаем такого быстрого роста цен, как на виллы .

Среди аналитиков, ответивших на дополнительный вопрос, пятеро из 11 заявили, что резкий подъем экономики является наибольшим риском роста для прогноза рынка жилья в течение следующего года.

Графики опроса Reuters о доступности жилья на рынке жилья Дубая:

«Иммиграционные реформы, либерализация торговли и генеральный план на период до 2040 года — все это дает мощный толчок экономике Дубая. Выставка Dubai Expo также повысит экономическую активность. Это неизбежно помогает привлечь больше прямых иностранных инвестиций и косвенно приносит пользу рынка недвижимости в целом», — сказал Ануджа Пури, председатель ANAROCK Property Consultants.

Источник: Reuters