Ціни на нерухомість в Дубаї трохи зростуть, але в найближчі роки залишаться доступними

Ринок житлової нерухомості Дубая знаходиться на стабільному курсі, і очікується, що в найближчі пару років ціни трохи зростуть, відповідно до опитування аналітиків Reuters, які говорять, що ціни на нерухомість в цей час залишаться доступними.

Відповідно до звітів Земельного департаменту Дубая, економіка різко оговталася від пандемії в місті-державі після успішної кампанії вакцинації, яка поширилася на ринок нерухомості з триваючим зростанням продажів.

Згідно з даними опитування 11 аналітиків, проведеного агентством Reuters 11-19 серпня, ціни на житло в Дубаї виростуть на 3,0 відсотка в цьому році і на 2,5 відсотка в 2022 році в порівнянні з 1,1 відсотка і 2,8 відсотка, очікуваними три місяці тому.

Цей скромний прогноз різко контрастує з іншими світовими ринками нерухомості, такими як Канада, Австралія і Нова Зеландія, де очікувалося, що вже рекордно високі ціни на житло зростуть двозначними числами в цьому році, виходячи за рамки доступності.

«В цілому ціни як і раніше приблизно на 36 відсотків нижче свого останнього піку в 2014 році, тому, умовно кажучи, ми все ще далекі від попереднього піку», – сказав Фейсал Дуррани, керівник відділу досліджень по Близькому Сходу в Knight Frank.

«І недавнє зростання виразно вказує на те, що ринок почав досягати дна в певних нішах. У верхньому сегменті ринку ми, ймовірно, спостерігаємо більш швидке відновлення, ніж де-небудь ще. На деяку нерухомість, наприклад на квартири, ми не очікуємо такого швидкого зростання цін, як на вілли».

Серед аналітиків, які відповіли на додаткове питання, п’ятеро з 11 заявили, що різкий підйом економіки є найбільшим ризиком зростання для прогнозу ринку житла протягом наступного року.

Графіки опитування Reuters про доступність житла на ринку житла Дубая:

«Імміграційні реформи, лібералізація торгівлі і генеральний план на період до 2040 року – все це дає потужний поштовх економіці Дубая. Виставка Dubai Expo також підвищить економічну активність. Це неминуче допомагає залучити більше прямих іноземних інвестицій і побічно приносить користь ринку нерухомості в цілому», – сказав Ануджа Пурі, голова ANAROCK Property Consultants.

Джерело: Reuters