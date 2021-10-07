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ВОЗ дала официальное определение постковидного состояния

Глеб Парфененко
ВОЗ дала официальное определение постковидного состояния

Впервые Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ввела определение понятия «постковидное состояние пациента», также называемое «длительное COVID-19» и «долгосрочный COVID-19».

В опубликованном сегодня бюллетени объясняется, что симптомы, такие как усталость, одышка и когнитивная дисфункция, которые появляются через три месяца после начала заболевания, продолжаются не менее двух месяцев и «не могут быть объяснены альтернативными диагнозами».

ВОЗ объясняет, что определение, данные экспертами, «различаются», и это усложняет «исследования и разработку клинической политики». В связи с этим 17 экспертов из рабочей группы ВОЗ провели обширные консультации с участием специалистов, пациентов и сотрудников организации, чтобы предложить согласованное определение.

Итогом работы стало следующее определение: «Постковидное состояние возникает у людей с историей вероятной или подтвержденной инфекции SARS-CoV-2, обычно через три месяца после начала COVID-19, с симптомами, которые хранятся не менее двух месяцев и не могут быть объяснены альтернативными диагнозами ».

Эксперты подчеркивают, что «симптомы обычно включают усталость, одышку, когнитивную дисфункцию, но также и другие», и это влияет на повседневную жизнь. В то же время, симптомы могут «начать появляться снова после выздоровления от острого COVID-19 или храниться после первоначального заболевания». Кроме того, симптомы могут меняться со временем, уменьшаться и увеличиваться или исчезать и появляться вновь.

Как отмечается в информационном бюллетене ВОЗ, большинство пациентов после «острого COVID-19» возвращаются к нормальной жизни, но другая часть выживших жалуется на проблемы со здоровьем. Точное соотношение одного и другого неизвестно, но, согласно результатам исследования, около 10-20% пациентов COVID-19 испытывают эти симптомы в течение недель и месяцев после острой инфекции SARS-CoV-2.

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