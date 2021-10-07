ВООЗ дала офіційне визначення постковідного стану

Вперше Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) запровадила визначення поняття “постковідний стан пацієнта”, також зване “тривалий COVID-19” і “довгостроковий COVID-19”.

В опублікованому сьогодні бюлетені пояснюється, що симптоми, такі як втома, задишка і когнітивна дисфункція, які з’являються через три місяці після початку захворювання, тривають не менше двох місяців і “не можуть бути пояснені альтернативними діагнозами”.

ВООЗ пояснює, що визначення, дані експертами, «розрізняються», і це ускладнює «дослідження і розробку клінічної політики». У зв’язку з цим 17 експертів з робочої групи ВООЗ провели великі консультації за участю фахівців, пацієнтів і співробітників організації, щоб запропонувати узгоджене визначення.

Підсумком роботи стало наступне визначення: «Постковідний стан виникає у людей з історією імовірною або підтвердженої інфекції SARS-CoV-2, зазвичай через три місяці після початку COVID-19, з симптомами, які зберігаються не менше двох місяців і не можуть бути пояснені альтернативними діагнозами».

Експерти підкреслюють, що «симптоми зазвичай включають втому, задишку, когнітивну дисфункцію, але також і інші», і це впливає на повсякденне життя. У той же час, симптоми можуть «почати з’являтися знову після одужання від гострого COVID-19 або зберігатися після початкового захворювання». Крім того, симптоми можуть змінюватися з часом, зменшуватися і збільшуватися або зникати і з’являтися знову.

Як зазначається в інформаційному бюлетені ВООЗ, більшість пацієнтів після «гострого COVID-19» повертаються до нормального життя, але інша частина тих, що вижили скаржиться на проблеми зі здоров’ям. Точне співвідношення одного і іншого невідомо, але, згідно з результатами дослідження, близько 10-20% пацієнтів COVID-19 випробовують ці симптоми протягом тижнів і місяців після гострої інфекції SARS-CoV-2.