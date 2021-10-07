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Медицина

ВООЗ дала офіційне визначення постковідного стану

Гліб Парфененко
ВООЗ дала офіційне визначення постковідного стану

Вперше Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) запровадила визначення поняття “постковідний стан пацієнта”, також зване “тривалий COVID-19” і “довгостроковий COVID-19”.

В опублікованому сьогодні бюлетені пояснюється, що симптоми, такі як втома, задишка і когнітивна дисфункція, які з’являються через три місяці після початку захворювання, тривають не менше двох місяців і “не можуть бути пояснені альтернативними діагнозами”.

ВООЗ пояснює, що визначення, дані експертами, «розрізняються», і це ускладнює «дослідження і розробку клінічної політики». У зв’язку з цим 17 експертів з робочої групи ВООЗ провели великі консультації за участю фахівців, пацієнтів і співробітників організації, щоб запропонувати узгоджене визначення.

Підсумком роботи стало наступне визначення: «Постковідний стан виникає у людей з історією імовірною або підтвердженої інфекції SARS-CoV-2, зазвичай через три місяці після початку COVID-19, з симптомами, які зберігаються не менше двох місяців і не можуть бути пояснені альтернативними діагнозами».

Експерти підкреслюють, що «симптоми зазвичай включають втому, задишку, когнітивну дисфункцію, але також і інші», і це впливає на повсякденне життя. У той же час, симптоми можуть «почати з’являтися знову після одужання від гострого COVID-19 або зберігатися після початкового захворювання». Крім того, симптоми можуть змінюватися з часом, зменшуватися і збільшуватися або зникати і з’являтися знову.

Як зазначається в інформаційному бюлетені ВООЗ, більшість пацієнтів після «гострого COVID-19» повертаються до нормального життя, але інша частина тих, що вижили скаржиться на проблеми зі здоров’ям. Точне співвідношення одного і іншого невідомо, але, згідно з результатами дослідження, близько 10-20% пацієнтів COVID-19 випробовують ці симптоми протягом тижнів і місяців після гострої інфекції SARS-CoV-2.

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