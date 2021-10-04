Новый прорыв в борьбе с пандемией: 2 таблетки — и никаких смертей от COVID

Новый прорыв в борьбе с пандемией в США. Клинические испытания экспериментальной противовирусной таблетки для лечения COVID-19 показали, что она снижает риск госпитализации на 50%. Производители будут обращаться за разрешением на экстренное использования.

Ключ к борьбе с COVID-19 — так специалисты определяют экспериментальный противовирусный препарат «Молнупиравир». Лечение с его помощью простое — 2 таблетки каждые 12 часов в течение 5 дней, — объясняет доктор Румен Хичев, который является сотрудником кризисного штаба США по COVID-19.

«Этот препарат вызывает целенаправленные, образно говоря, опечатки при копировании, что приводит к производству белков, непригодных для использования вирусом», — сказал он.

Промежуточные клинические испытания показали, что препарат снижает риск госпитализации или смерти на 50%, но есть условие — для достижения эффекта его нужно принимать на ранней стадии, после проявления симптомов.

«В группе, получавшей препарат, не было ни одной смерти. Анализ был проведен на 775 пациентах с COVID-19, у которых хотя бы один фактор риска тяжелого заболевания», — добавил д-р Хичев.

В ходе испытаний не было зарегистрировано серьезных побочных эффектов. Полученные результаты дали компании основание подать заявку на экстренное одобрение препарата в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США.