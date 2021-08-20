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Новый препарат для лечения COVID-19 одобрен в Великобритании

Допомагає усунути симптоми гострої інфекції і знижує ймовірність госпіталізації

Глеб Парфененко
Новый препарат для лечения COVID-19 одобрен в Великобритании
Фото: BGNES

Агентство Великобритании по контролю за лекарственными средствами и медицинскими изделиями (MHRA) одобрило первый препарат, содержащий моноклональные антитела, для профилактики и лечения COVID-19. Объявление по этому поводу было опубликовано сегодня на сайте правительства Великобритании.

Ronapreve, разработанный американской биотехнологической компанией Regeneron и французской Roche, можно вводить внутримышечно или внутривенно, воздействуя на слизистые оболочки, дыхательную систему и блокируя доступ коронавируса к клеткам органов дыхания.

Клинические испытания показали, что препарат помогает устранить симптомы острой инфекции и может снизить вероятность госпитализации через коронавирусной инфекции, сообщает BGNES.

«Это отличная новость. Это означает, что Великобритания одобрила первый терапевтический препарат, специально разработанный для лечения COVID-19», — сказал министр здравоохранения и социальных дел Саджида Давид.

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