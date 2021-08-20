Новий препарат для лікування COVID-19 схвалений у Великобританії

Агентство Великобританії з контролю за лікарськими засобами та медичними виробами (MHRA) схвалило перший препарат, що містить моноклональні антитіла, для профілактики і лікування COVID-19. Оголошення з цього приводу було опубліковано сьогодні на сайті уряду Великобританії.

Ronapreve, розроблений американською біотехнологічною компанією Regeneron і французької Roche, можна вводити внутрішньом’язово або внутрішньовенно, впливаючи на слизові оболонки, дихальну систему і блокуючи доступ коронавируса до клітин органів дихання.

Клінічні випробування показали, що препарат допомагає усунути симптоми гострої інфекції і може знизити ймовірність госпіталізації через коронавірусної інфекції, повідомляє BGNES.

«Це чудова новина. Це означає, що Великобританія схвалила перший терапевтичний препарат, спеціально розроблений для лікування COVID-19», – сказав міністр охорони здоров’я і соціальних справ Саджида Давид.