Из-за побочных эффектов Швеция прекратила прививки молодых людей вакциной Moderna

Швеция на время приостановит введение вакцины против коронавируса Moderna людям, рожденным в 1991 г. и после 1991 г.. Это решение было принято после сообщений о возможных редких побочных эффектов, таких как миокардит, сообщил сегодня Шведское агентство общественного здравоохранения.

Служба здравоохранения заявила, что данные об увеличении случаев миокардита и перикардита среди подростков и молодых взрослых, которые прошли вакцинацию.

«Связь особенно очевиден, когда речь идет о вакцине Moderna Spikewax, особенно после второй дозы», — заявил агентство, но добавил, что риск возникновения побочных эффектов очень мало.

Агентство общественного здравоохранения заявило, что рекомендует использовать вакцину «Comirnaty» вместо «Spikewax». Люди, родившиеся с 1991 года и позже, получивших первую дозу Moderna (около 81000 человек), которые не будут привиты второй дозой того же препарата, добавил агентство.

Ранее на этой неделе Шведское агентство общественного здравоохранения заявило, что лица в возрасте от 12 до 15 лет будут делать прививки только вакциной Pfizer / Biontech.

Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило применение препарата «Comirnaty» в мае, а препарат Spikewax получил разрешение на применение у детей старше 12 лет в июле.

В Дании органы здравоохранения также решили временно приостановить применение препарата Moderna у лиц моложе 18 лет в качестве меры пресечения.

«По предварительным данным, есть подозрение на повышенный риск воспаления сердца при вакцинации препаратом Moderna, говорится в заявлении датских органов здравоохранения. Они приводят данные еще не опубликованного исследования, которые будут направлены в Европейское агентство по лекарственным средствам для дальнейшей оценки. Окончательные данные исследования ожидаются через месяц.