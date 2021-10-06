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МедицинаШВЕЦІЯ

Через побічні ефекти Швеція припинила щеплення молодих людей вакциною Moderna

Гліб Парфененко
Швеція припинила щеплення молодих людей вакциною Moderna від COVID-19

Швеція на час призупинить введення вакцини проти коронавируса Moderna людям, народженим в 1991 р і після 1991 р. Це рішення було прийнято після повідомлень про можливі рідкісних побічні ефекти, таких як міокардит, повідомило сьогодні Шведське агентство громадської охорони здоров’я.

Служба охорони здоров’я заявила, що є дані про збільшення випадків міокардиту і перикардиту серед підлітків і молодих дорослих, які пройшли вакцинацію.

“Зв’язок особливо очевидний, коли мова йде про вакцину Moderna Spikewax, особливо після другої дози”, – заявило агентство, але додало, що ризик виникнення таких побічних ефектів дуже малий.

Агентство суспільної охорони здоров’я заявило, що рекомендує використовувати вакцину “Comirnaty” замість “Spikewax”. Люди, що народилися з 1991 року і пізніше, які отримали першу дозу Moderna (близько 81 000 чоловік), які не будуть щеплені другий дозою того ж препарату, додало агентство.

Раніше на цьому тижні Шведське агентство громадської охорони здоров’я заявило, що особи у віці від 12 до 15 років будуть робити щеплення тільки вакциною Pfizer / Biontech.

Європейське агентство з лікарських засобів схвалило застосування препарату “Comirnaty” в травні, а препарат Spikewax отримав дозвіл на застосування у дітей старше 12 років в липні.

У Данії органи охорони здоров’я також вирішили тимчасово призупинити застосування препарату Moderna в осіб молодше 18 років в якості запобіжного заходу.

“За попередніми даними, є підозра на підвищений ризик запалення серця при вакцинації препаратом Moderna, йдеться в заяві датських органів охорони здоров’я. Вони наводять дані ще не опублікованого дослідження, які будуть спрямовані в Європейське агентство з лікарських засобів для подальшої оцінки. Остаточні дані дослідження очікуються через місяць.

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