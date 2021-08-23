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Медицина

COVID-22 установлен новый штамм, более Смертоносный, чем Дельта?

Ми повинні підготуватися до цього нового варіанту, категорично заявляє імунолог Заявив Швейцарський вчений, професор доктор Сай Редді.

Глеб Парфененко
COVID-22 установлен новый штамм, более Смертоносный, чем Дельта?

Эксперт предупредил, что новый вариант под названием «COVID-22» может быть более смертоносным, чем доминирующая в мире Дельта. Иммунолог профессор доктор Сай Редди сказал, что нам «нужно подготовиться» к этому новому варианту в 2022 году, который может представлять «высокий риск».

Ученый из Цюриха предупредил, что «неизбежно», что существующие варианты, такие как Delta (Индия), Beta (Южная Африка) и Gamma (Бразилия), могут быть объединены, чтобы сделать штамм более мощным, сообщает Sun.

«COVID-22 может быть хуже, чем то, что мы наблюдаем в настоящее время. Если такой вариант появится, мы должны распознать его как можно раньше, а производители вакцин должны быстро адаптировать вакцину. Появление этого нового варианта — это большой риск. Нам нужно подготовиться к этому», — цитирует BGNES профессор д-р Редди.

В интервью немецкой газете Blick профессор Редди сказал, что «Дельта» — самый заразный вариант из всех — что он назвал «COVID-21». Но у него нет «текущих мутаций», генетических черт, которые помогают ему избежать иммунной системы. Текущие мутации, наблюдаемые в некоторых вариантах, таких как бета, означают, что вакцины становятся менее эффективными и, возможно, потребуется изменить их для защиты населения.

Он сказал: «Это следующая фаза пандемии, когда бета или гамма станут более заразными или в дельте разовьются текущие мутации. Это будет большой проблемой в следующем году».

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