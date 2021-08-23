Експерт попереджає, що новий варіант вірусу Covid-22 може бути більш смертоносним, ніж Delta

Експерт попередив, що новий варіант під назвою «COVID-22» може бути більш смертоносним, ніж домінуюча в світі Дельта. Імунолог професор доктор Сай Редді сказав, що нам «потрібно підготуватися» до цього нового варіанту в 2022 році, який може представляти «високий ризик».

Вчений з Цюріха попередив, що «неминуче», що існуючі варіанти, такі як Delta (Індія), Beta (Південна Африка) і Gamma (Бразилія), можуть бути об’єднані, щоб зробити штам більш потужним, повідомляє Sun.

«COVID-22 може бути гірше, ніж те, що ми спостерігаємо в даний час. Якщо такий варіант з’явиться, ми повинні розпізнати його якомога раніше, а виробники вакцин повинні швидко адаптувати вакцину. Поява цього нового варіанту – це великий ризик. Нам потрібно підготуватися до цього», – цитує BGNES професор д-р Редді.

В інтерв’ю німецькій газеті Blick професор Редді сказав, що «Дельта» – самий заразний варіант з усіх – що він назвав «COVID-21». Але у нього немає «поточних мутацій», генетичних рис, які допомагають йому уникнути імунної системи. Поточні мутації, які спостерігаються в деяких варіантах, таких як бета, означають, що вакцини стають менш ефективними і, можливо, буде потрібно змінити їх для захисту населення.

Він сказав: «Це наступна фаза пандемії, коли бета або гамма стануть більш заразними або в дельті розвинуться поточні мутації. Це буде великою проблемою в наступному році».