Внучка королевы Елизаветы II принцесса Беатрис наконец рассекретила имя дочери

Внучка королевы Елизаветы II и ее муж Едуардо Мапелло Моцци сообщили, как назвали ребенка.

Счастливый отец — Эдоардо Мапелло Моцци нарушил тишину в Instagram, объявив имя своей маленькой леди и рассеивая предположение о ее титул.

«Сиенна Элизабет Мапелло Моцци. Наша общая жизнь только началась, но я не могу дождаться, чтобы увидеть все эти удивительные вещи, которые ждут нас впереди, — написал новоиспеченный папа. — Я чувствую такую ​​любовь и благодарность к своей замечательной жены. Я никогда не забуду эти дни. На этой неделе подруга предложила мне очень приятный выражение, что «с появлением каждого ребенка у тебя растет новое сердце». Большое спасибо нашей акушерке и замечательной команде в Челси и Вестминстерской больнице ».

Сиенна — не первая ребенок Эдоардо; у него есть пятилетний сын Кристофер от предыдущих отношений. Позже Беатрис написала в твиттере об имени своей дочери: «Мы рады сообщить, что мы назвали нашу дочь Сиеной Элизабет Мапелло Моцци. У нас все хорошо, и Вольфа — лучший старший брат Сиены».

Принцесса родила Сиенну 18 сентября в Лондоне. Как и ее младшая сестра Евгения, которая ждала 11 дней, чтобы официально объявить имя своего сына Августа, Беатрис ждала 13 дней, чтобы рассекретить имя королевской ребенка.

Второе имя Сиены, несомненно, выбрано в честь королевы Елизаветы II, платье которой Беатриче надела в день своей свадьбы. Считается, что бабушка и внучка очень близки. Несмотря на это, Сиенна не получила королевского титула — как правило, они передаются только по мужской линии, то есть Беатрис не может передать его своим детям. Однако получить титул со стороны отца было возможно, поскольку это несет титул графа за его итальянскую семью. Но родители, кажется, отказались от этого.