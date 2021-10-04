Внучка королеви Єлизавети II принцеса Беатріс нарешті розсекретила ім’я дочки

Внучка королеви Єлизавети II та її чоловік Едуардо Мапеллі Моцці повідомили, як назвали дитину.

Щасливий батько – Едоардо Мапеллі Моцці порушив тишу в Instagram, оголосивши ім’я своєї маленької леді та розвіюючи припущення про її титул.

«Сієнна Елізабет Мапеллі Моцці. Наше спільне життя тільки почалося, але я не можу дочекатися, щоб побачити всі ці дивовижні речі, які чекають на нас попереду, – написав новоспечений тато. – Я відчуваю таку любов і вдячність до своєї чудової дружини. Я ніколи не забуду ці дні. Цього тижня подруга запропонувала мені дуже приємний вислів, що «з появою кожної дитини у тебе росте нове серце». Велике спасибі нашій акушерці та чудовій команді в Челсі та Вестмінстерській лікарні».

Сієнна – не перша дитина Едоардо; у нього є п’ятирічний син Крістофер від попередніх стосунків. Пізніше Беатріс написала у твіттері про ім’я своєї дочки: «Ми раді повідомити, що ми назвали нашу дочку Сієною Елізабет Мапеллі Моцці. У нас все добре, і Вольфі – найкращий старший брат Сієни».

Принцеса народила Сієнну 18 вересня в Лондоні. Як і її молодша сестра Євгенія, яка чекала 11 днів, щоб офіційно оголосити ім’я свого сина Августа, Беатріс чекала 13 днів, щоб розсекретити ім’я королівської дитини.

Друге ім’я Сієни, безсумнівно, обрано на честь королеви Єлизавети II, сукню якої Беатріче одягла в день свого весілля. Вважається, що бабуся та внучка дуже близькі. Незважаючи на це, Сієнна не отримала королівського титулу – як правило, вони передаються тільки по чоловічій лінії, тобто Беатріс не може передати його своїм дітям. Однак отримати титул з боку батька було можливо, оскільки це несе титул графа через його італійську родину. Але батьки, здається, відмовилися від цього.