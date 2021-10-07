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Тающая Арктика может привести к выбросу ядерных отходов, а также неизвестных вирусов и бактерий

Евгений Подольский

Таяние арктических льдов несет не только риски повышения уровня моря и океана, что может привести к затоплению некоторых участков суши. Процесс также может вызвать новые химические и биологические опасности.

Эти угрозы могут варьироваться от древних или неоткрытых вирусов и бактерий, токсичных химикатов и даже ядерных отходов, согласно исследованию, опубликованному в четверг в журнале Nature Climate Change.

Вечная мерзлота в Арктике была местом промышленной деятельности, добычи сырья и даже советских ядерных испытаний , а это означает, что внутри нее скрывается много опасного мусора, который ждет своего выхода, если мы продолжим нагревать нашу планету.

По данным BBC, более 100 различных видов микробов, иммобилизованных в арктической вечной мерзлоте, устойчивы к воздействию антибиотиков . Выпустить их могло быть катастрофой — у нас не было бы готовых лекарств.

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