Тающая Арктика может привести к выбросу ядерных отходов, а также неизвестных вирусов и бактерий

Таяние арктических льдов несет не только риски повышения уровня моря и океана, что может привести к затоплению некоторых участков суши. Процесс также может вызвать новые химические и биологические опасности.

Эти угрозы могут варьироваться от древних или неоткрытых вирусов и бактерий, токсичных химикатов и даже ядерных отходов, согласно исследованию, опубликованному в четверг в журнале Nature Climate Change.

Вечная мерзлота в Арктике была местом промышленной деятельности, добычи сырья и даже советских ядерных испытаний , а это означает, что внутри нее скрывается много опасного мусора, который ждет своего выхода, если мы продолжим нагревать нашу планету.

По данным BBC, более 100 различных видов микробов, иммобилизованных в арктической вечной мерзлоте, устойчивы к воздействию антибиотиков . Выпустить их могло быть катастрофой — у нас не было бы готовых лекарств.