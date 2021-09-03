Альпийские ледники тают все быстрее, озера растут, как грибы

Таяние ледников продолжается с угрожающей скоростью: только в Швейцарских Альпах в результате их таяния образовалось 180 новых озер. Ежегодно их площадь увеличивается на 150 000 квадратных метров. Специалисты бьют тревогу, пишет DW.

«В Альпах у нас есть явные доказательства изменения климата», — сказал Швейцарский институт гидрологических исследований, который обнаружил увеличение площади ледниковых озер за последние десять лет. Только таяния ледников в Швейцарии привело к образованию 180 новых ледниковых озер. В период 2006-2016 годов площадь водной поверхности этих озер в Альпах увеличивалась на 150 000 квадратных метров в год.

Необратимые изменения?

Ледниковые озера есть не только в Альпах. Всемирно известные Семь Рильских озер в Болгарии также ледниковые озера, расположенные примерно на той же высоте в горах, и большинство альпийских ледниковых озер — более 2000 м над уровнем моря. Рыльский озера образуются во впадинах на склоне горы, так как отдельные озера соединяются между собой небольшими ручьями. При прохождении по этим ручьев, образуются небольшие водопады и каскады.

Институт гидрологических исследований в Швейцарии впервые провел полную инвентаризацию ледниковых озер в стране, которые образовались после так называемого «Малого ледникового периода» около 1850 года. В те годы ледники достигли своей самой большой площади в истории, затем постепенно начинают таять. Так в период с 1850 по 2016 год площадь ледниковых озер увеличивалась в среднем на 40 000 квадратных метров в год. Однако после этого темпы их роста подскочили почти в четыре раза.