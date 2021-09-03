ГлавнаяАВСТРИЯАльпийские ледники тают все быстрее, озера растут, как грибы
АВСТРИЯБОЛГАРИЯ

Альпийские ледники тают все быстрее, озера растут, как грибы

Площа водної поверхні цих озер збільшується на 150 000 квадратних метрів в рік.

Глеб Парфененко
Альпийские ледники тают все быстрее, озера растут, как грибы

Таяние ледников продолжается с угрожающей скоростью: только в Швейцарских Альпах в результате их таяния образовалось 180 новых озер. Ежегодно их площадь увеличивается на 150 000 квадратных метров. Специалисты бьют тревогу, пишет DW.

«В Альпах у нас есть явные доказательства изменения климата», — сказал Швейцарский институт гидрологических исследований, который обнаружил увеличение площади ледниковых озер за последние десять лет. Только таяния ледников в Швейцарии привело к образованию 180 новых ледниковых озер. В период 2006-2016 годов площадь водной поверхности этих озер в Альпах увеличивалась на 150 000 квадратных метров в год.

Альпийские ледники тают все быстрее, озера растут, как грибы
Ледник Рона в швейцарских Альпах сегодня отдаленно напоминает то, что когда-то было

Необратимые изменения?

Ледниковые озера есть не только в Альпах. Всемирно известные Семь Рильских озер в Болгарии также ледниковые озера, расположенные примерно на той же высоте в горах, и большинство альпийских ледниковых озер — более 2000 м над уровнем моря. Рыльский озера образуются во впадинах на склоне горы, так как отдельные озера соединяются между собой небольшими ручьями. При прохождении по этим ручьев, образуются небольшие водопады и каскады.

Институт гидрологических исследований в Швейцарии впервые провел полную инвентаризацию ледниковых озер в стране, которые образовались после так называемого «Малого ледникового периода» около 1850 года. В те годы ледники достигли своей самой большой площади в истории, затем постепенно начинают таять. Так в период с 1850 по 2016 год площадь ледниковых озер увеличивалась в среднем на 40 000 квадратных метров в год. Однако после этого темпы их роста подскочили почти в четыре раза.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Популярные новости

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияпогодаТалибанвакцинапожарПравила въездаКабул

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International