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Танення Арктики може привести до викиду ядерних відходів, а також невідомих вірусів і бактерій

Євгеній Подольський

Танення арктичного льоду несе не тільки ризики підвищення рівня моря і океану, що може призвести до затоплення деяких ділянок суші. Процес також може викликати нові хімічні і біологічні небезпеки.

Ці загрози можуть варіюватися від стародавніх або невідкритих вірусів і бактерій, токсичних хімікатів і навіть ядерних відходів, згідно з дослідженням, опублікованим у четвер в журналі Nature Climate Change.

Вічна мерзлота в Арктиці була місцем промислової діяльності, видобутку сировини і навіть радянських ядерних випробувань, а це означає, що всередині неї ховається багато небезпечного сміття, який чекає свого виходу, якщо ми продовжимо нагрівати нашу планету.

За даними BBC, понад 100 різних видів мікробів, іммобілізованих в арктичній вічній мерзлоті, стійкі до дії антибіотиків. Випустити їх могло бути катастрофою – у нас не було б готових ліків.

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