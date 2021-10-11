Самые распространенные «уловки», которые заставляют нас делать больше покупок в магазинах

Большие продовольственные супермаркеты и другие магазины применяют множество «хитростей», чтобы заставить нас купить больше товаров, чем мы планировали.

Используются различные подходы — музыка, свет, размещение товаров, ценники, даже запахи. С соответствующим приятной музыкой и светом, в тот самый момент, когда ĸлиент входит в магазин, цель состоит в том, чтобы заставить его чувствовать себя комфортно и привлечь его к новым покупкам. Некоторые исследования показывают, что многие клиенты склонны покупать более дорогие товары со стендов, приятно пахнут.

Установлено, что этикетки с ценами красного цвета сразу привлекают внимание, более того, предполагается, что эти цены будут снижены. Но, конечно, на практике это может быть не так.

Распространенный рекламный трюк заключается в том, что более дорогие товары находятся на уровне глаз, то есть «бросаться в глаза». Не случайно во многих магазинах самые популярные, но более дешевые товары расположены в самом дальнем от входа конце — покупателям приходится пройти через весь магазин и, возможно, увидеть и купить больше товаров.

Корзины и тележки для покупок в магазинах намеренно сделаны (слишком) большого размера, чтобы создать визуальное впечатление, будто мы взяли мало товаров.

Итак, зная эти «хитрости», мы (в какой-то степени) будем готовы не покупать ненужные или дорогие вещи. Кроме того, полезно составить список необходимых предметов и не отклоняться от него перед покупками.