Найпоширеніші “хитрощі”, через які ми більше купуємо і витрачаємо в магазинах

Великі продовольчі супермаркети і інші магазини застосовують безліч “хитрощів”, щоб змусити нас купити більше товарів, ніж ми планували.

Використовуються різні підходи – музика, світло, розміщення товарів, цінники, навіть запахи. З відповідною приємною музикою і світлом, в той самий момент, коли ĸліент входить в магазин, мета полягає в тому, щоб змусити його відчувати себе комфортно і привернути його до нових покупок. Деякі дослідження показують, що багато клієнтів схильні купувати більш дорогі товари зі стендів, які приємно пахнуть.

Встановлено, що етикетки з цінами червоного кольору відразу привертають увагу, більш того, передбачається, що ці ціни будуть знижені. Але звісно, що на практиці це може бути не так.

Поширений рекламний трюк полягає в тому, що більш дорогі товари знаходяться на рівні очей, тобто “впадати в очі”. Не випадково в багатьох магазинах найпопулярніші, але більш дешеві товари розташовані в найдальшому від входу кінці – покупцям доводиться пройти через весь магазин і, можливо, побачити і купити більше товарів.

Кошики і візки для покупок в магазинах навмисно зроблені (занадто) великого розміру, щоб створити візуальне враження, ніби ми взяли мало товарів.

Отже, знаючи ці «хитрощі», ми (в якійсь мірі) будемо готові не купувати непотрібні або дорогі речі. Крім того, корисно скласти список необхідних предметів і не відхилятися від нього перед покупками.