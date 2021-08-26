Конец эпохи Меркель: самые запоминающиеся кадры из самой влиятельной женщиной в мире

Целое поколение немцев не знает другого канцлера, кроме Ангелы Меркель. Теперь, когда она готовится покинуть пост, вспоминаем некоторые памятные фотографии этого химика, который вошел в политику и стал самой влиятельной женщиной в мире.

Коричневая куртка, белая футболка и джинсовая юбка. В этой одежде Меркель появилась через год после падения Берлинской стены во время своего первого предвыборного тура в районе Штральзунд-Рюген-Гримм. Там она посетила дом рыбалки на острове Рюген. Своей обычной внешностью она оставила у рыбаков впечатление, что полностью понимает их проблемы.

Пятнадцать лет спустя праве победили на выборах в Германии, и Меркель стала первой женщиной-канцлером страны.

В 2006 году во время чемпионата мира по футболу в Германии Меркель была задокументирована как горячая поклонница немецкой футбольной команды. Она машет национальным флагом в поддержку игроков и не скрывает своей радости перед камерами, когда они забивают гол.

Немецкие СМИ писали тогда, что Меркель была 12-м членом немецкой футбольной команды.

Zeit даже написал мнимые любовные письма Меркель футболисту Бастиан Швайнштайгер, начиная с «Дорогой Басти» и подписывая «Твоя Энджи».

В 2014 году, когда Меркель была на открытии чемпионата мира в Бразилии, ходили слухи, что она дала дополнительную «мотивацию» немецким игрокам, поскольку новый срок представлял собой комбинацию слов «мотивация» и «мути» ( «мама»), немецком языке, как немцы называют Меркель. Персонал канцлера в раздевалках больших футбольных турниров также остается незабываемым для немцев.

Во время кризиса в еврозоне греки изображали Меркель с усами Гитлера через твердую линию, которую она приняла по жесткой экономии в неспокойной южноевропейской стране.

Запомнилась и фотография с саммита G7 в Канаде, где Меркель в окружении других лидеров, казалось, открыто выступала против Дональда Трампа, который недавно был президентом США.