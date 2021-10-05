Facebook раскрыл причину вчерашнего глобального коллапса

Глобальное отключение Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp было вызвано не вредоносной атакой, а ошибкой в ​​плановом обслуживании систем. Об этом технологический гигант рассказал спустя почти сутки после беспрецедентного краха своих приложений для социальных сетей и общения.

«Плановое техническое обслуживание сети Facebook, которая объединяет ее центры обработки данных, привело к тому, что в понедельник глобальная система не работала более шести часов», — настаивает компания.

В блоге Facebook вице-президент Facebook по инженерным вопросам Сантош Джанардхан пояснил, что инженеры компании отдали команду, которая нечаянно отключила центры обработки данных от остального мира.

Он признал, что инструменты, которые инженеры обычно используют для исследования и устранения таких перебоев, перестали работать, что еще больше осложнило их задачи. Компания заявила, что направила группу инженеров в места расположения своих центров обработки данных, чтобы попытаться устранить неполадки и перезапустить системы.

Однако инженерам потребовалось дополнительное время, чтобы наладить работу серверов, поскольку на карту поставлена ​​высокая физическая и системная безопасность.

Сантош Джанардхан добавил, что инструмент аудита программы выдал ошибку и не смог остановить команду, которая вызвала перебои в работе.

«Каждая подобная неудача — это возможность учиться и совершенствоваться», — написал Джанардхан. «Отныне наша задача состоит в том, чтобы … сделать так, чтобы подобные события происходили как можно реже».