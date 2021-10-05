Facebook розкрив причину вчорашнього глобального колапсу

Глобальне відключення Facebook, Instagram, Messenger і WhatsApp було викликано не шкідливої атакою, а помилкою в плановому обслуговуванні систем. Про це технологічний гігант розповів після майже доби після безпрецедентного краху своїх додатків для соціальних мереж і спілкування.

“Планове технічне обслуговування мережі Facebook, яка об’єднує її центри обробки даних, призвело до того, що в понеділок глобальна система не працювала більше шести годин”, – наполягає компанія.

У блозі Facebook віце-президент Facebook з інженерних питань Сантош Джанардхан пояснив, що інженери компанії віддали команду, яка ненавмисно відключила центри обробки даних від решти світу.

Він визнав, що інструменти, які інженери зазвичай використовують для дослідження і усунення таких перебоїв, перестали працювати, що ще більше ускладнило їх завдання. Компанія заявила, що направила групу інженерів в місця розташування своїх центрів обробки даних, щоб спробувати усунути неполадки і перезапустити системи.

Однак інженерам був потрібен додатковий час, щоб налагодити роботу серверів, оскільки на карту поставлена висока фізична і системна безпека.

Сантош Джанардхан додав, що інструмент аудиту програми видав помилку і не зміг зупинити команду, яка викликала перебої в роботі.

“Кожна подібна невдача – це можливість вчитися і вдосконалюватися”, – написав Джанардхан. “Відтепер наше завдання полягає в тому, щоб … зробити так, щоб подібні події відбувалися як можна рідше”.