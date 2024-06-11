Дизайн iPhone 15 Pro: все изменения и инновации

Apple Айфон 15 Про – это не только мощный, продуктивный и функциональный смартфон. Это еще и произведение искусства с эстетической точки зрения. Он очень стильный и привлекательный. Внешний вид iPhone 15 Pro претерпел несколько заметных изменений по сравнению со своими предшественниками. Давайте рассмотрим эти изменения подробнее.

Как выглядит новый iPhone 15 Pro?

iPhone 15 Pro имеет более плоский дизайн, чем предыдущие модели, с более прямыми краями, напоминающими iPhone 5. Это изменение придает телефону более современный и минималистичный вид.

Вместо стального корпуса, как у iPhone 14 Pro, iPhone 15 Pro имеет корпус из титанового сплава. Титан прочнее и легче стали, что делает телефон более долговечным и снижает его вес. Максимальная защита в сочетании с сохранением легкости – однозначно важное преимущество. Задняя панель iPhone 15 Pro может быть выполнена из матового стекла вместо глянцевого. Это сделает телефон менее скользким и более устойчивым к царапинам.

iPhone 15 Pro, как и iPhone 14 Pro Max, не имеет выемки в верхней части экрана. Вместо этого в нем используется система Face ID с отверстиями в дисплее. Эта врезка называется Dynamic Island, и она позволяет в числе прочего увеличить полезную площадь экрана при сохранении общих габаритов.

iPhone 15 Pro доступен в новых цветах – Natural, Blue, White и Black, все с уточняющим прилагательным Titanium. В этих оттенках гаджет выглядит очень дорого и аристократически-утонченно.

iPhone 15 Pro стал первым iPhone, который будет оснащен портом USB-C вместо Lightning. Это изменение сделает его совместимым с более широким спектром устройств и аксессуаров.

Другие обновления новинки

Помимо этих изменений, iPhone 15 Pro также может иметь ряд других новых функций. Улучшенный процессор A17 Про, созданный на базе 3-нанометровой технологии. Это позволило повысить мощность и скорость работы на 30%.

Камерный модуль получил обновления оптики и программного обеспечения. Наиболее значительные изменения получили ночной и портретный режимы съемки. Кроме того, впервые используется телескопический объектив, с которым стал доступен 3-кратный цифровой зум без потери четкости и качества изображения.

Еще один плюс – увеличенная емкость аккумулятора. На одном заряде аккумулятора телефон может проработать почти сутки.

Купить новый флагманский iPhone 15 Pro выгодно вы можете прямо сейчас, если обратитесь в сеть магазинов Apple в Киеве My Cloud Store. Подробности об условиях покупки и правилах доставки вы найдете на сайте магазина.