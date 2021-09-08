Apple объявили даты презентации новой линейки iPhone

Американская Apple Inc. разослала приглашения представителям СМИ на ежегодное мероприятие, которое в этом году состоится 14 сентября.

Как ожидается, на нем компания представит новую линейку смартфонов iPhone, пишет CNBC. Также, по мнению экспертов, в ходе презентации могут быть представлены Apple Watch и AirPods.

Мероприятие пройдет в виртуальном режиме и начнется в 18:00 по киевскому времени. Трансляцию можно будет посмотреть на apple.com или в приложении Apple TV.

Компания традиционно представляет публике новые iPhone в первый месяц осени, однако в 2019 году из-за пандемии COVID-19 событие было перенесено на октябрь. Вместо этого в прошлом сентябре Apple показала новые модели часов Apple Watch и iPad.

Не исключено, что в этом году компания поступит подобным образом и отложит премьеру новых смартфонов, отмечает CNBC.