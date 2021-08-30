ГлавнаяКОРЕЯСеверная Корея возобновила работу над своей ядерной программой
КОРЕЯ

Северная Корея возобновила работу над своей ядерной программой

Евгений Подольский

Власти Северной Кореи, скорее всего, возобновили работу ядерного реактора в Чонбджоны, сообщило в понедельник агентство AFP и Reuters Международное агентство по атомной энергии.

Согласно отчету специализированного агентства ООН, опубликованном в пятницу, работа реактора мощностью 5 МВт была остановлена в конце 2018 года. Его повторное включение может означать, что власти Северной Кореи возобновят работу над ядерной программой вопреки резолюциям Совета Безопасности ООН.

В 2009 году инспекторов МАГАТЭ попросили покинуть Северную Корею, и с тех пор ядерная программа страны отслеживается исключительно с помощью спутниковых снимков. На основе этих изображений МАГАТЭ зафиксировало, что установка в Джонбджоны сливает воду для охлаждения реактора, что может указывать на его работу.

Эта информация совпадает с сообщениями о том, что власти Северной Кореи также вновь открыли радиохимическую лабораторию у Чонбджона, которая должна получать плутоний для военных целей.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Популярные новости

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияпогодаТалибанвакцинаПравила въездапожарБлижний Восток

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International