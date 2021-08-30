Северная Корея возобновила работу над своей ядерной программой

Власти Северной Кореи, скорее всего, возобновили работу ядерного реактора в Чонбджоны, сообщило в понедельник агентство AFP и Reuters Международное агентство по атомной энергии.

Согласно отчету специализированного агентства ООН, опубликованном в пятницу, работа реактора мощностью 5 МВт была остановлена в конце 2018 года. Его повторное включение может означать, что власти Северной Кореи возобновят работу над ядерной программой вопреки резолюциям Совета Безопасности ООН.

North Korea appears to have restarted a nuclear reactor that is widely believed to have produced plutonium for nuclear weapons, the U.N. atomic watchdog said in an annual report https://t.co/2g4KtZdQ9y pic.twitter.com/w6daI2yd7t — Reuters (@Reuters) August 30, 2021

В 2009 году инспекторов МАГАТЭ попросили покинуть Северную Корею, и с тех пор ядерная программа страны отслеживается исключительно с помощью спутниковых снимков. На основе этих изображений МАГАТЭ зафиксировало, что установка в Джонбджоны сливает воду для охлаждения реактора, что может указывать на его работу.

Эта информация совпадает с сообщениями о том, что власти Северной Кореи также вновь открыли радиохимическую лабораторию у Чонбджона, которая должна получать плутоний для военных целей.