Северная Корея возобновила работу над своей ядерной программой

Власти Северной Кореи, скорее всего, возобновили работу ядерного реактора в Чонбджоны, сообщило в понедельник агентство AFP и Reuters Международное агентство по атомной энергии.

Согласно отчету специализированного агентства ООН, опубликованном в пятницу, работа реактора мощностью 5 МВт была остановлена в конце 2018 года. Его повторное включение может означать, что власти Северной Кореи возобновят работу над ядерной программой вопреки резолюциям Совета Безопасности ООН.

North Korea appears to have restarted a nuclear reactor that is widely believed to have produced plutonium for nuclear weapons, the U.N. atomic watchdog said in an annual report https://t.co/2g4KtZdQ9y pic.twitter.com/w6daI2yd7t

— Reuters (@Reuters) August 30, 2021