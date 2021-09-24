Китай запретил криптовалюты, в результате вновь их обрушив

В пятницу Центральный банк Китая вновь заявил о своей жесткой позиции в отношении биткоина, назвав всю деятельность, связанную с биткоином, «незаконной». И пообещал принять дополнительные меры против их использования, сообщает CNBC.

В разделе вопросов и ответов на своем сайте центральный банк заявил, что услуги, предлагающие торговлю, выпуск токенов и деривативов для виртуальных валют, строго запрещены. Иностранные криптовалюты также не имеют права работать в Китае. Банк также обязан провести расследование в отношении своих сотрудников в стране.

По заявлению банка, все валюты, включая биткойны и Tether, не являются фиатными валютами и не могут обращаться на рынке.

Bitcoin , Ethereum и другие криптовалюты стали красными. Bitcoin упал на 5,5%, а Ethereum, EOS, Litecoin и Dаѕh потеряли более 7%. Акции компаний связанных с криптовалютным миром, также находятся под давлением

Кроме того, десять государственных ведомств, включая центральный банк, в совместном заявлении сообщили, что они будут работать вместе для поддержания «давления» в отношении соблюдения правил и «искоренение» криптовалют в стране.

Центральный банк отметил в пятницу, что он также усовершенствовал свои системы мониторинга соответствующих операций с криптовалютой.

Это не первый раз, когда Китай махнул пальцем в отношении криптовалют. Ранее в этом году Пекин начал действия против майнинга криптовалюты, энергоемкого процесса, который проверяет транзакции и через которые получают новые токены.

Действия Китая связаны с опасениями по поводу повышенного риска мошенничества, отмывания денег и чрезмерного использования электроэнергии.

Пекин разрабатывает собственную цифровую валюту, которая должна заменить бумажный юань. Ho Bitcoin и другие ĸpиптовалюты децентрализованы и не подлежат ĸонтролю со стороны какого-либо правительства, компании или лица.