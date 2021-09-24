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Китай заборонив криптовалюти, в результаті знову їх обрушивши

Китай знову обрушив криптовалюти
ЕкономікаКИТАЙ
Гліб Парфененко

У п’ятницю Центральний банк Китаю знову заявив про свою жорстку позицію щодо біткоїнів, назвавши всю діяльність, пов’язану з біткоїнами, “незаконною”. І пообіцяв вжити додаткових заходів проти їх використання, повідомляє CNBC.

У розділі питань і відповідей на своєму сайті центральний банк заявив, що послуги, які пропонують торгівлю, випуск токенов і деривативів для віртуальних валют, суворо заборонені. Іноземні криптовалюти також не мають права працювати в Китаї. Банк також зобов’язаний провести розслідування щодо своїх співробітників в країні.

За заявою банку, всі валюти, включаючи Bitcoin і Ethereum , не є фіатнимі валютами і не можуть обертатися на ринку.

Bitcoin, Ethereum і інші криптовалюти стали червоними. Bitcoin впав на 5,5%, а Ethereum, EOS, Litecoin і Dаѕh втратили більше 7%. Акції компаній пов’язаних з кріптовалютним світом, також знаходяться під тиском

Крім того, десять державних відомств, включаючи центральний банк, в спільній заяві повідомили, що вони будуть працювати разом для підтримки “тиску” щодо дотримання правил і “викорінення” криптовалюти в країні.

Центральний банк відзначив у п’ятницю, що він також удосконалив свої системи моніторингу відповідних операцій з криптовалютами.

Це не перший раз, коли Китай махнув пальцем щодо криптовалют. Раніше в цьому році Пекін почав дії проти майнінгу криптовалют, енергоємного процесу, який перевіряє транзакції і через які отримують нові токени.

Дії Китаю пов’язані з побоюваннями з приводу підвищеного ризику шахрайства, відмивання грошей і надмірного використання електроенергії.

Пекін розробляє власну цифрову валюту, яка повинна замінити паперовий юань. Але Bitcoin і інші ĸpіптовалюти децентралізовані і не підлягають ĸонтролю з боку будь-якого уряду, компанії або особи.

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