Метеорит из пояса астероидов упал на подушку в 10 см от головы женщины

Метеорит едва не упал канадке на голову. Он приземлился на подушку в 10 см от головы женщины. По данным CBC, метеорит мог прибыть из главного пояса астероидов Солнечной системы.

Жительница Канады Рут Гамильтон сказала, что недавно ее разбудил собачий лай посреди ночи. Через мгновение после того, как она проснулась, женщина услышала звук взрыва. Оказалось, что это был метеорит, упавший на подушку в 10 см от головы женщины.

«Мощный взрыв покров мое лицо обломками», — вспоминает Гамильтон. — Я вскочила с кровати и включила свет. Я не знала, что еще делать, потому позвонила в службу 911».

Пока женщина разговаривала с оператором, она закатила одну из двух подушек, на которых спала, и обнаружила метеорит. Угольно-серый кусок камня размером с дыню пробил крышу дома Рут Гамильтон, прежде чем упасть с кровати жертвы, в дюймах от того места, где несколько минут назад находилась на голове.

Женщина сообщила о находке группе экспертов Западного университета в Лондоне, Онтарио, которые подтвердили, что камень действительно прибыл из космоса. «Это определенно метеорит», — сказал Питер Браун, профессор факультета физики и астрономии университета.

Гамильтон планирует отправить Брауну и его команде метеорит. Ученый планирует идентифицировать тип метеорита до конца ноября, но уже подозревает, что камень пришел из главного пояса астероидов Солнечной системы.