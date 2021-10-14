В Канаді метеорит впав на подушку в 10 см від голови жінки (Фото)

Метеорит ледь не впав канадійці на голову. Він приземлився на подушку в 10 см від голови жінки. За даними CBC, метеорит міг прибути з головного поясу астероїдів Сонячної системи.

Мешканка Канади Рут Гамільтон сказала, що недавно її розбудив собачий гавкіт посеред ночі. Через мить після того, як вона прокинулася, жінка почула звук вибуху. Виявилося, що це був метеорит, що впав на подушку в 10 см від голови жінки.

«Потужний вибух покрив моє обличчя уламками», – згадує Гамільтон. – Я схопилась з ліжка і включила світло. Я не знала, що ще робити, тому подзвонила в службу 911».

Поки жінка розмовляла з оператором, вона закотила одну з двох подушок, на яких спала, і виявила метеорит. Вугільно-сірий шматок каменю розміром з диню пробив дах будинку Рут Гамільтон, перш ніж впасти з ліжка жертви, в дюймах від того місця, де кілька хвилин тому перебувала її голова.

Жінка повідомила про знахідку групі експертів Західного університету в Лондоні, Онтаріо, які підтвердили, що камінь дійсно прибув з космосу. «Це безперечно метеорит», – сказав Пітер Браун, професор факультету фізики і астрономії університету.

Гамільтон планує відправити Брауну і його команді метеорит. Вчений планує ідентифікувати тип метеорита до кінця листопада, але вже підозрює, що камінь прийшов з головного поясу астероїдів Сонячної системи.