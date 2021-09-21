10-метровые потоки лавы поглотили около 100 домов на острове Ла-Пальма (ВИДЕО)

Лава из вулкана Кумбре-Велья на Канарских острове Ла-Пальма в Испании вчера вечером замедлилась и не достигла вод Атлантического океана, как и прогнозировалось, сообщает AFP.

Огненно-красный ручей течет медленно, со скоростью 300 метров в час, добавляет газета Pais. Первоначально предполагалось, что он продвигается со скоростью 700 метров в час, и были опасения, что вчера он начнет течь в океан с последующими взрывами, добавляет AFP.

По дороге лава накрыла около 100 домов в трех городах. Было эвакуировано около 6000 человек, но обошлось без жертв.

Кумбре-Велья извергает столбы пепла и дыма высотой в сотни метров, а также от 6000 до 9000 тонн диоксида серы в день. На сегодняшний день он выбросил 20000 тонн диоксида серы. До сих пор воздушное пространство над островом не закрыто.

Вчера вечером открылась новая трещина, через которую начала просачиваться лава. Это привело к новой эвакуации людей.

Впечатляющие кадры потоков лавы, достигающие десятиметровой высоты, поджигают деревья и затопляет дороги, попали в социальные сети. На некоторых кадрах видно, как лава вливается через открытые окна домов.