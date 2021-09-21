10-ти метрові потоки лави поглинули близько 100 будинків на острові Ла-Пальма (ВІДЕО)

Лава з вулкана Кумбре-Велья на канарському острові Ла-Пальма в Іспанії вчора ввечері сповільнилася і не досягла вод Атлантичного океану, як і прогнозувалося, повідомляє AFP.

Вогненно-червоний струмок тече повільно, зі швидкістю 300 метрів на годину, додає газета Pais. Спочатку передбачалося, що він просувається зі швидкістю 700 метрів на годину, і були побоювання, що вчора він почне текти в океан з подальшими вибухами, додає AFP.

По дорозі лава накрила близько 100 будинків в трьох містах. Було евакуйовано близько 6000 чоловік, але обійшлося без жертв.

Кумбре Велья вивергає стовпи попелу і диму заввишки в сотні метрів, а також вiд 6 000 до 9 000 тонн діоксиду сірки в день. На сьогоднішній день він викинув 20 000 тонн діоксиду сірки. До сих пір повітряний простір над островом не закрито.

Вчора ввечері відкрилася нова тріщина, через яку почала просочуватися лава. Це призвело до нової евакуації людей.

Вражаючі кадри потоків лави, що досягають десятиметрової висоти, підпалюють дерева і затопляє дороги, потрапили в соціальні мережі. На деяких кадрах видно, як лава вливається через відкриті вікна будинків.