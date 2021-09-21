ГоловнаІСПАНІЯ10-ти метрові потоки лави поглинули близько 100 будинків на острові Ла-Пальма (ВІДЕО)
ІСПАНІЯ

10-ти метрові потоки лави поглинули близько 100 будинків на острові Ла-Пальма (ВІДЕО)

Гліб Парфененко
Лава з вулкана острова Ла-Пальма поглинула близько 100 будинків (ВІДЕО)

Лава з вулкана Кумбре-Велья на канарському острові Ла-Пальма в Іспанії вчора ввечері сповільнилася і не досягла вод Атлантичного океану, як і прогнозувалося, повідомляє AFP.

Вогненно-червоний струмок тече повільно, зі швидкістю 300 метрів на годину, додає газета Pais. Спочатку передбачалося, що він просувається зі швидкістю 700 метрів на годину, і були побоювання, що вчора він почне текти в океан з подальшими вибухами, додає AFP.

По дорозі лава накрила близько 100 будинків в трьох містах. Було евакуйовано близько 6000 чоловік, але обійшлося без жертв.

Кумбре Велья вивергає стовпи попелу і диму заввишки в сотні метрів, а також вiд 6 000 до 9 000 тонн діоксиду сірки в день. На сьогоднішній день він викинув 20 000 тонн діоксиду сірки. До сих пір повітряний простір над островом не закрито.

Вчора ввечері відкрилася нова тріщина, через яку почала просочуватися лава. Це призвело до нової евакуації людей.

Вражаючі кадри потоків лави, що досягають десятиметрової висоти, підпалюють дерева і затопляє дороги, потрапили в соціальні мережі. На деяких кадрах видно, як лава вливається через відкриті вікна будинків.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяТалібанпогодаБлизький СхідДжо БайденКабулвакцина

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензіїCreative Commons Attribution 4.0 International