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ІНДІЯ

Щонайменше 116 осіб в Індії та Непалі загинули в результаті повеней і зсувів

Гліб Парфененко
Щонайменше 116 осіб в Індії та Непалі загинули в результаті повеней і зсувів

Щонайменше 116 осіб в Індії та Непалі загинули в результаті повеней і зсувів після проливних дощів в останні дні. Десятки людей вважаються зниклими без вести, згідно з новими даними, оприлюдненими сьогодні владою, повідомляє AFP.

В Індії, в північному штаті Утаракханд, за останні дні 46 людей загинули і 11 пропали без вісті. У південному штаті Керала загинуло 39 осіб.

Принаймні, 30 жертв загинули вчора вранці в семи окремих інцидентах в найбільш постраждалому окрузі Найнітал, Утаракханд, після серії зсувів і обвалів інфраструктури, викликаних великою повінню.

Хумкала Панда, якому уряд Непалу доручив управління кризами, сказав: «За останні три дні в результаті повеней і проливних дощів … загинула 31 людина по всій країні. 43 людей зникли безвісти».

Цифри не остаточні – в багатьох місцях Непалу все ще йде дощ, і число загиблих може зрости, попередив він.

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