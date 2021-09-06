В Гвинее повстанцы объявили о введении комендантского часа

Военные повстанцы, которые накануне предприняли попытку государственного переворота в Гвинее, объявили о введении комендантского часа по всей стране. Как сообщает агентство France Presse со ссылкой на заявление, эта мера будет действовать «до дальнейшего уведомления».

Сообщается также, что военные заменят губернаторов и префектов регионов. Повстанцы призвали министров и руководителей ведомств прийти на встречу, которая состоится в столице в понедельник.

Напомним, накануне появилась информация о том, что боевики ворвались в президентский дворец и задержали главу государства 83-летнего Альфа Конде. Позже лидер путчистов, глава элитного подразделения спецназа полковник Мамаду Думбуя объявил об аресте президента, роспуск правительства и приостановке действия конституции. По данным Reuters, Конде не пострадал. Военные заверили, что президенту гарантирована безопасность, а также доступ к врачам. Где он находится, не сообщается.