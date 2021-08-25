Рекордное количество новых коронавирусных инфекций в Греции

По данным Катимерини со ссылкой на официальные данные национальной организации здравоохранения, за последние 24 часа в Греции было зарегистрировано 4608 новых случаев заражения коронавирусов SARS-CoV-2.

Это самое высокое ежедневное число новых инфицированных, зарегистрировано с начала пандемии. За последние 24 часа в Греции было проведено 121 911 тестов, и 3,78 процента из них были положительными.

За последние 24 часа в Греции погибли 32 человека. В отделение неотложной помощи больниц поступило 326. Государственный министр Акис Шерцос заявил сегодня, что 91 процент пациентов, находящихся в отделениях неотложной помощи больниц состоянию на вчерашний день вакцинированы. Он подчеркнул, что данные показывают, что если вакцинирован человек заболевает КОВИД-19, вероятность развития тяжелых симптомов в 13 раз ниже, чем в непривитого.

По оценке Шерцоса, если бы все греки были вакцинированы, количество пациентов, поступающих в отделения интенсивной терапии, было бы более чем в шесть раз меньше. 53,5 процента всего населения Греции или 62,7 процента взрослого населения страны уже полностью вакцинированы от COVID-19.