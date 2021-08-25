Рекордна кількість нових коронавірусних інфекцій в Греції

За даними Катімеріні з посиланням на офіційні дані національної організації охорони здоров’я, за останні 24 години в Греції було зареєстровано 4608 нових випадків зараження коронавірусів SARS-CoV-2.

Це найвище щоденне число нових інфікованих, зареєстроване з початку пандемії. За останні 24 години в Греції було проведено 121 911 тестів, і 3,78 відсотка з них були позитивними.

За останні 24 години в Греції загинуло 32 людини. У відділення невідкладної допомоги лікарень надійшло 326. Державний міністр Акіс Шерцос заявив сьогодні, що 91 відсоток пацієнтів, які перебували в відділеннях невідкладної допомоги лікарень станом на вчорашній день вакциновані. Він підкреслив, що дані показують, що якщо вакцинована людина захворює КОВІД-19, ймовірність розвитку важких симптомів в 13 разів нижче, ніж у нещепленої.

За оцінкою Шерцоса, якби всі греки були вакциновані, кількість пацієнтів, що надходять до відділень інтенсивної терапії, було б більш ніж в шість разів менше. 53,5 відсотка всього населення Греції або 62,7 відсотка дорослого населення країни вже повністю вакциновані від COVID-19.