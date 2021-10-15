Афины закрывают школы и государственные службы за плохой погоды

Греческая столица Афины сегодня закрывает общественные службы и ограничивает движение на двух основных бульварах из-за прогноза ухудшения погоды после вчерашних ливней.

Школы в районе Аттики, где расположена столица, также будут закрыты. Сотрудникам частных компаний рекомендуется работать из дома.

Вчера проливные дожди затопили улицы в Афинах и Салониках, на Корфу и в других местах. Пожарная служба сообщила, что получила сотни звонков по поводу людей, оказавшихся в затруднительном положении, поваленных деревьев, затопленных домов и предприятий.

По словам синоптиков, в Афинах, на полуострове Халкидики и на острове Эвбея ожидается больше осадков.