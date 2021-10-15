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ГРЕЦИЯ

Афины закрывают школы и государственные службы за плохой погоды

Глеб Парфененко
Афины закрывают школы и государственные службы за плохой погоды
epa09523316 A man makes his way under heavy rain in Athens, Greece, 14 October 2021. An emergency warning was sent to Attica residents from the 112 Emergency Communications Service on 14 October warning them of dangerous weather conditions and to avoid all non-essential travel. EPA/ORESTIS PANAGIOTOU

Греческая столица Афины сегодня закрывает общественные службы и ограничивает движение на двух основных бульварах из-за прогноза ухудшения погоды после вчерашних ливней.

Школы в районе Аттики, где расположена столица, также будут закрыты. Сотрудникам частных компаний рекомендуется работать из дома.

Вчера проливные дожди затопили улицы в Афинах и Салониках, на Корфу и в других местах. Пожарная служба сообщила, что получила сотни звонков по поводу людей, оказавшихся в затруднительном положении, поваленных деревьев, затопленных домов и предприятий.

По словам синоптиков, в Афинах, на полуострове Халкидики и на острове Эвбея ожидается больше осадков.

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