ГоловнаГРЕЦІЯАфіни закривають школи і державні служби через погану погоду
Допомога проекту

Афіни закривають школи і державні служби через погану погоду

Афіни закривають школи і державні служби через погану погоду
ГРЕЦІЯ
Гліб Парфененко

Грецька столиця Афіни сьогодні закриває громадські служби і обмежує рух на двох основних бульварах через прогноз погіршення погоди після вчорашніх злив.

Школи в районі Аттики, де розташована столиця, також будуть закриті. Співробітникам приватних компаній рекомендується працювати з дому.

Вчора проливні дощі затопили вулиці в Афінах і Салоніках, на Корфу і в інших місцях. Пожежна служба повідомила, що отримала сотні дзвінків з приводу людей, що опинилися в скрутному становищі, повалених дерев, затоплених будинків і підприємств.

За словами синоптиків, в Афінах, на півострові Халкідікі і на острові Евбея очікується більше опадів.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -

Матеріали за темою

Популярні новини

Свіжі новини

Dip.org.ua – це не просто туристичний портал України – це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичних місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам’ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт про туризм допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо найцікавіші музеї світу, публікуємо огляди країн, міст, пам’яток і курортів.

Простий і зручний майданчик де зібрана інформація про подорожі, нерухомості і навчанні за кордоном. Публікуємо актуальну інформацію візах, медичний туризм, гарячих турах, а також кращі пропозиції авіакомпаній і готелів.

Свіжа інформація про оголошення і контакти міжнародних організацій, посольств і консульств. Висвітлюємо політичні новини в Україні та світі.

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензіїCreative Commons Attribution 4.0 International