Афіни закривають школи і державні служби через погану погоду

Грецька столиця Афіни сьогодні закриває громадські служби і обмежує рух на двох основних бульварах через прогноз погіршення погоди після вчорашніх злив.

Школи в районі Аттики, де розташована столиця, також будуть закриті. Співробітникам приватних компаній рекомендується працювати з дому.

Вчора проливні дощі затопили вулиці в Афінах і Салоніках, на Корфу і в інших місцях. Пожежна служба повідомила, що отримала сотні дзвінків з приводу людей, що опинилися в скрутному становищі, повалених дерев, затоплених будинків і підприємств.

За словами синоптиків, в Афінах, на півострові Халкідікі і на острові Евбея очікується більше опадів.