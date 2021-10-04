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НІМЕЧЧИНА

Німеччина потребує більше 17 000 кухарів, катастрофічна нестача кадрів

Гліб Парфененко
Німеччина відчайдушно шукає більше 17 000 кухарів. Але які зарплати?

Тепер, коли ресторани знову заповнені, Німеччина зіткнулася з несподіваною проблемою: немає кухарів. Але як знайти персонал, якщо кухар заробляє в два рази більше, ніж маляр? Потрібно більше 17 000 кухарів.

Меню ресторану Lux в Мюнстері різноманітне: фірмові страви на грилі, свіжі салати, рибні делікатеси. Кухня в цілому досить вишукана, і шеф-кухар Маркус Гесслер радий, що люди знову приходять в його ресторан. Він хотів би повернутися до повноцінної роботи, але поки це неможливо: оскільки ресторан шукає шеф-кухаря і помічника по кухні, Гесслер змушений ввести в ресторані вихідний день.

Те ж саме відбувається і в іншому з п’яти його ресторанів. Маркус Гесслер шукав персонал всюди – в бюро з працевлаштування, по оголошеннях, серед знайомих і друзів. Але безуспішно. І особливо важко знайти шеф-кухаря.

Чому Німеччина залишилася без кухарів

Проблема в тому, що під час блокування величезна частина працівників гастрономії перейшла в інші галузі. Гесслеру вдалося зберегти свій персонал, організувавши платформу для доставки продуктів додому і для постачання приватних вечірок. Але причини браку кухарів існували ще до пандемії. “Проблема полягає в оплаті праці”, – говорить Гесслер, пояснюючи, що люди в Німеччині не готові копати дуже глибоко в пошуках їжі і пиття.

Коли він виписує рахунок для клієнта, який замовив приватну вечірку, і запитує більше 30 євро на годину для шеф-кухаря, його зазвичай зустрічають критичними питаннями, говорить Гесслер. “У той же час люди платять шеф-кухарю подвійну і потрійну ціну, не замислюючись”, – додає він. Низька заробітна плата в гастрономії привела до того, що велика кількість кваліфікованих працівників переїжджають в туристичні центри в Швейцарії, в Австрії або на німецькому острові Зюльт, де вони заробляють удвічі більше.

Німеччина потребує більше 17 000 кухарів, катастрофічна нестача кадрів

Так, чим вище попит, тим більша ймовірність знайти зарплату вище офіційних ставок. Але порівняння заробітків в різних галузях промисловості показує великі відмінності: наприклад, в землі Північний Рейн-Вестфалія тесля заробляє 3 235 євро за тарифною ставкою, маляр – 4 671 євро, а будівельний майстер – 4 755 євро в місяць.

Однак шеф-кухар отримує всього 2249 євро, а старший кухар – 3476 євро. Тому не дивно, що в даний час в Німеччині є понад 17 000 вакансій для кухарів, а в цілому по галузі – близько 46 000 вакансій.

До цього додається той факт, що в галузі багато людей, які працюють неповний робочий день і не платять внески до фонду соціального страхування. “Це виявилося великим недоліком, так як під час блокування вони першими втратили роботу, хоча було ясно, що після кризи ці фахівці знову будуть потрібні”, – говорить Людвіг Крістіан з Німецького агентства зайнятості.

“Занадто ненадійна галузь”

У Кельні на дверях багатьох ресторанів висять таблички з написом “Вихідний день” – в набагато більшій кількості місць, ніж до пандемії. Кай Шульц, власник ресторану в Кельні і представник Асоціації гурманів Старого міста, каже, що йому вдалося знову відкрити для гостей свою відкриту терасу. Але він також оголосив один вихідний день на тиждень, тому що за цей час у нього залишилося тільки 40% від тієї кількості співробітників, яке було до блокування. Йому вдалося зберегти постійний штат співробітників, але багато хто з його сезонних працівників знайшли іншу роботу.

“Вони навряд чи повернуться, оскільки гастрономія стала занадто ненадійною галуззю. Люди переорієнтуються. До недавнього часу робота в ресторанах вважалася надійною, але зараз вона вже не гарантує ніякої безпеки”, – говорить Шульц.

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