Во Франции уволили с работы 3000 невакцинированных медицинских работников

Почти 3000 невакцинированных против COVID-19 медицинских работников во Франции были отстранены от работы после того, как вчера там вступил в силу закон, обязывающий этих специалистов пройти вакцинацию. Об этом заявил сегодня министр здравоохранения Оливье веранда, сообщает France-Presse.

Это люди из числа сотрудников медицинских и медико-социальных учреждений, которые еще не вступили на путь вакцинации, сказал министр Radio RTL и уточнил, что было «несколько десятков увольнений». Он заверил, что продолжение оказания медицинской помощи обеспечено.

По словам министра, для большинства из тех, кто отстранен от работы, эта мера является временной. Среди освобожденных был в основном вспомогательный персонал и «очень мало белых халатов», сказал Веран.

Вчера во Франции вступила в силу обязательная вакцинация 2,7 миллиона медицинских работников больниц и домов престарелых, вольнонаемных санитаров, пожарных и других.

Согласно данным медицинского страхования, приведенным на сайте Sante Publique France, по состоянию на 12 сентября 89,3 процента сотрудников домов престарелых страны получили хотя бы одну дозу инъекции, по сравнению с 73,9 процента среди населения Франции в целом.

Жители, которые не получили хотя бы одной дозы вакцины, которые не имеют противопоказаний и не заразились последнее время, «не могут больше заниматься своей деятельностью», говорит французский закон от 5 августа.

С начала пандемии коронавирус унес более 115 000 жизней во Франции.